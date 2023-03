La Bretagne autrement. Guide urbain en mobilité durable

Un guide de tourisme urbain et durable qui donne envie de découvrir les grandes villes bretonnes et d'y séjourner. A partir des gares de Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Brest, Quimper, Lorient et Vannes, ce guide propose de combiner astucieusement les transports en commun avec la marche à pied et la pratique du vélo pour accéder sans difficulté à des lieux dignes d'intérêt. Pour chaque destination, quatre propositions de sorties : Manger, boire trinquer / Se cultiver, s'inspirer, admirer / S'aérer, se bouger, faire le plein de chlorophylle / Explorer les environs, tous testés par Nicolas Le Goff qui se qualifie avec justesse de passeur urbain... Des lieux sélectionnés pour leur singularité et originalité, leur localisation, la qualité d'accueil ou les atmosphères.