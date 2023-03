Poudre de guerre. Pont-de-Buis 1914-1918, Histoire d'une industrie d'armement

Pendant la guerre de 14-18, la demande en poudre à canon est forte et le site de production de Pont-de-Buis (29), en lien avec l'Arsenal de Brest et les usines d'armement de Rennes, embauche à tour de bras. Une main d'oeuvre féminine mais aussi des enfants, des Nord-Africains et autres "coloniaux", ce qui n'est pas sans poser de nouvelles questions. Cette étude documente le quotidien d'un site emblématique de la vie à l'arrière. La petite commune multiplie par 7 sa population, les cadences sont infernales, les besoins sociaux considérables, mais la guerre réclame toujours plus de poudre... Une aventure industrielle et humaine, au plus près des sources, qui évoque une activité méconnue en une période phare de l'Histoire.