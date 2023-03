Le super pouvoir de la créativité. Petit guide pour développer une attitude créative au quotidien

Exprimer sa créativité permet d'enrichir sa vie quotidienne, de trouver des solutions à ses problèmes, de modifier positivement sa façon d'évoluer au travail, d'être reconnu dans sa singularité et de valoriser ses différences... Cependant la créativité a besoin d'être stimulée pour pouvoir se manifester. Il est alors nécessaire de la réveiller, de la nourrir et la développer. Mais par où commencer pour la libérer ? Avec poésie et simplicité, l'auteur propose 32 façons d'échapper à la dictature de la rationalité et de la pensée analytique. A travers de nombreux récits et exercices pratiques, cet ouvrage présente plusieurs axes de développement personnalisables, qui convergent tous vers un même objectif : développer sa créativité. Que vous soyez "Monsieur ou Madame Tout-le-Monde" , manager ou chef d'entreprise, les bienfaits d'une pensée créatrice rejailliront dans toutes les sphères de votre vie d'une manière qui vous surprendra. Alors, suivez le petit guide et révélez votre potentiel créatif !