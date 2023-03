Geobook. 1 000 idées d'escapades en Europe

Les courts séjours ont la cote, c'est la nouvelle façon de voyager, plus souvent et moins cher ! GEOBOOK vous propose une sélection de destinations en Europe. Villes incontournables ou moins courantes, trouvez le court séjour qui vous ressemble. En 2023, la collection GEOBOOK se réinvente avec une nouvelle couverture et 6 nouvelles destinations qui ont le vent en poupe ! Grâce aux pages tendance, vivez des expériences uniques : hébergements insolites comme les yourtes, les tentes tipi, les cabanes, les roulottes, ou séjours verts à la découverte des plus beaux parcs naturels. A la fois beau livre et guide pratique, ce GEOBOOK permet à chacun de préparer son court séjour. Grâce aux tableaux synthétiques, à l'index détaillé, aux superbes photos et aux informations pratiques indispensables, chacun peut choisir sa destination selon ses envies : visites historiques et culturelles, sport, activités nature, farniente, gastronomie, shopping... : vivez une escapade en Europe sur mesure !