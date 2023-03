Sur le chemin de mon âme. Guidances pour me relier à mon âme et devenir l'être unique qu'elle fait de moi

Chaque jour, notre âme cherche à nous guider et à nous délivrer des informations pour répondre à son désir le plus profond, qui est que nous nous réalisions pleinement. Elle nous accompagne dans notre évolution ou simplement dans notre prochain pas. C'est le rôle des intuitions, des flashs, ou même des prémonitions. Mais il arrive que l'on perde cette connexion, que l'on se sente perdu, impuissant, incompris, délaissé, englué dans des émotions désagréables... Sylvie Liger nous fait voyager au pays des âmes pour nous aider à retrouver notre lumière et comprendre notre odyssée terrestre, la manière dont nous orientons notre vie. A la croisée des témoignages, démêlez ce qui distingue l'âme de l'esprit et de la conscience. Chaque pratique décrite sera source d'inspiration personnelle. Grâce au carnet de guidance et au recueil de prières laïques en fin d'ouvrage, vous vous relierez tout en douceur à l'être unique que votre âme fait de vous !