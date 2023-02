Une histoire particulière

Ce livre est le récit photographique d'un parcours initiatique d'une jeune femme, Marion Scemama, photographe indépendante, débarquée à New York en 1981. Installée au coeur du Lower East Side, elle rencontre David Wojnarowicz, artiste politique radical, peintre, écrivain, performer, photographe. Il est l'une des figures marquantes de la scène artistique du East Village des années 80. De cette rencontre est née une amitié particulière qui durera 9 ans. Il était homosexuel, elle ne l'était pas. Pourtant leur amitié était au-delà de ces considérations. Très vite leur complicité s'est développée à travers leur productions respectives et les nombreuses collaborations en photo et vidéo. Dès 1986, le Sida envahit leurs vies avec son cortège de morts. En 1988, David est diagnostiqué séropositif et rejoint Act Up. L'urgence de créer devient une évidence. Jusqu'à sa mort, en juillet 1992, ils travailleront ensemble dans une frénésie heureuse et constructive. En 1991, un an avant sa mort, ils entament un voyage à travers les déserts américains, de New Mexico à San Francisco, en passant par la Vallée de la Mort. Le voyage fut à l'image de leur amitié, créatif et chaotique. Ils réaliseront leur dernière collaboration, celle du visage de David à moitié enseveli sous une terre dure et sèche, au fin fond d'un village indien abandonné, préfiguration de sa disparition annoncée. Tout au long de ces années, Marion Scemama a photographié et filmé leur relation à travers créations et voyages. En les ordonnant chronologiquement, celles-ci racontent leur histoire, comme un journal intime où s'entremêlent la vie, l'amitié, la création et l'approche de la mort. Le livre se présente comme un journal photographique avec récit à la première personne des années de créations, allant de 1981 à 2021, contextualisant leurs productions, mais aussi les moments partagés lors de voyages et de séjours passés ensembles, avec cette question récurrente : Qu'est-ce qu'être une artiste ? Est-on artiste en soutenant activement le travail de l'autre ? En créant à partir de ce qu'il vous donne ? Comment se crée une collaborationA ? Quelle différence entre collaboration et accompagnementA ? Autant de questions en suspension que ce livre tentera d'éclairer.