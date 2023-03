Athena. Le flambeau de la victoire

Partez à la découverte de la grande déesse d'Athènes ! Fille préférée de Zeus, protectrice de la civilisation et détentrice d'une sagesse inégalée, Athéna porte la stratégie guerrière comme principal flambeau. Grâce à cet ouvrage, venez découvrir et comprendre cette déesse, mais aussi et surtout, la rencontrer comme vous ne l'avez jamais vue ! Venez expérimenter de façon initiatique les valeurs de cette célèbre déesse vierge en vous familiarisant avec la guerre pacifiste, l'intelligence inégalable et l'héroïsme qu'Athéna contient et tend à révéler en vous. Au fil de ces pages, vous voyagerez entre antiquité & ésotérisme moderne. De l'analyse pointue du mythe à une approche alchimique inédite, l'inégalable Iria Del nous délivre ici les secrets de sa gnose personnelle avec la déesse. Découvrez la mythologie savamment décortiquée épousant dans ce recueil un vécu intime de la divinité afin de vous partager des conseils pour vous armer, vous protéger et vous réaliser aux côtés d'une déesse ne connaissant que la victoire. Cet ouvrage se prédestine à celles et ceux qui souhaitent La rencontrer. Soyez prêt pour un Voyage Intense & Révélateur ! A propos de l'Auteure : Sorcière, cartomancienne et alchimiste, les écrits d'Iria Del visent à partager sa vision des mondes invisibles, hors de tout dogme. Cheminant aux côtés des dieux et déesses de plusieurs panthéons, elle a une affinité particulière avec la Grèce Antique et ses divinités. A la suite de son ouvrage sur Aphrodite également paru aux éditions Danaé, de nouvelles voix grecques tendent à s'élever en elle afin de continuer à tisser la narration initiatique aux côtés des divinités. C'est donc à présent sa dévotion envers Athéna qui est mise ici en majesté. Après l'Amour, la guerre !