Le nuage de papa

Un livre bienveillant et déculpabilisant pour parler de la dépression d'un parent. Papa a un petit nuage au dessus de la tête depuis quelques temps. Ce petit nuage l'empêche de faire ce qu'il voudrait. Alors, avec Maman, on essaye de trouver des solutions pour que le petit nuage embête un peu moins Papa. On essaye de souffler dessus, de le rétrécir, de lui faire peur.