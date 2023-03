Optimiser le travail d'un groupe. "Boostez" vos formations, vos réunions, vos projets

Travaillez-vous en groupe ? Quelque soit ce groupe, un service hospitalier, une classe, une équipe de sport, une administration, etc. , il vous est arrivé de constater que le "groupe" est parfois une créature bizarre, avec des réactions imprévisibles. Peut-être aimeriez-vous savoir comment faire comment faire pour analyser comprendre et agir dans une telle situation ? Cet ouvrage vous proposera de nombreux outils pratiques (comme le "groupe opératif"). Vous pourrez aussi pénétrer les travaux de brillants analystes du groupe. Tout cela avec le minimum de jargon possible et même un peu d'humour.