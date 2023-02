À la découverte des annales akashiques. Comprendre nos vies antérieures pour libérer les blocages et réaliser notre mission de vie

Comprendre nos vies antérieures pour libérer les blocages et réaliser notre mission de vie ! Les annales akashiques sont la mémoire de l'univers, une bibliothèque universelle contenant le livre de chaque âme, la conscience individuelle et collective de nos vies. Dans cet ouvrage inspirant, Emily Nicolle nous emmène dans les dédales de nos vies antérieures, en se référant aux consultations les plus merveilleuses qu'elle a vécues au fil des ans. Chacune d'entre elles met en lumière les parallèles surprenants entre nos vie passées et actuelles, révélant les différentes potentialités que chaque personne peut acquérir à travers le cycle de ses incarnations, mais aussi les raisons d'un manque de confiance en soi, de la peur de l'abandon ou du rejet, la difficulté de lâcher-prise, les problèmes physiques... autant d'informations qui en disent long sur les raisons de notre incarnation actuelle, souvent en résonance avec une vie passée. Au fil des pages, vous trouverez un écho à ce que vous avez vous-même à expérimenter dans VOTRE VIE, ainsi que des clés pour dépasser vos blocages et vos pensées limitantes. Dotés de ces ressources, vous pourrez mieux vous comprendre, et avancer sur votre chemin en conscience, pour éclairer ce magnifique chemin qu'est la vie.