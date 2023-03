Anthologie Yoshiharu Tsuge Tome 6 : Désir sous la pluie

Ce sixième et avant dernier volume de l'anthologie que nous consacrons à l'oeuvre de Yoshiharu Tsuge présente sept histoires initialement parues entre 1981 et 1985. Alors âgé d'une quarantaine d'années et père de famille, Yoshiharu Tsuge publie désormais au compte-gouttes. Plus apaisées que dans les précédents volumes, ses histoires se concentrent désormais sur le quotidien et les souvenirs de jeunesse. Il évoque ainsi à plusieurs reprises le chaos qui règne lors de la reconstruction du Japon d'après guerre où encore la période où il fût assistant pour Shigeru Mizuki. Abandonnant les thématiques du rêve, de la vie de couple ou des voyages, Désir sous la pluie présente plusieurs récit humoristiques et dévoile une nouvelle facette de l'oeuvre complexe de Yoshiharu Tsuge. Les sept histoires présentées dans ce volume sont les dernières "? nouvelles ? " que réalisera Tsuge avant de se consacrer à l'écriture de L'Homme sans talent, le chef-d'oeuvre qui clôturera sa carrière.