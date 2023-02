Guide pour l'évaluation de l'agroécologie. Méthode pour apprécier ses effets et comprendre les conditions de son développement

L'agroécologie apparaît de plus en plus comme l'une des réponses pertinentes aux grands défis globaux en matière de développement économique et social et d'environnement, largement reflétés dans les Objectifs de développement durable. Cependant, on manque encore d'outils pour évaluer les effets économiques, sociaux et environnementaux de l'agroécologie et pour mieux comprendre comment certains facteurs favorisent ou au contraire limitent son développement. En s'appuyant sur de nombreuses expertises sur le terrain, ce guide vise à proposer une démarche et des outils méthodologiques pour évaluer, d'une part, les effets des pratiques et des systèmes agroécologiques sur les performances agro-environnementales et socio-économiques de l'agriculture et, d'autre part, les conditions de développement de ces pratiques et de ces systèmes. Ce guide est essentiel pour aider les acteurs du développement à mieux concevoir leurs interventions en faveur de l'agroécologie. Il permet également d'accompagner les agriculteurs pour qu'ils puissent mieux analyser et évaluer les résultats de leurs pratiques et disposer ainsi d'une aide à la décision pour d'éventuels changements technico-économiques plus ou moins stratégiques.