Le guide de l'électrostimulation

Bien que l'efficacité de l'électrostimulation ne soit plus à prouver, ses applications concrètes ne sont pas toujours connues : soulagement de la douleur, récupération post exercice, optimisation de la performance motrice... les bénéfices sont nombreux. Mais quels sont les tenants et aboutissants de l'électrostimulation, au niveau du muscle et du système nerveux central et périphérique ? Ce livre répond de façon didactique et exhaustive à cette question pourtant complexe, à ceux qui souhaitent améliorer leur performance physique mais également ceux qui veulent récupérer ou maintenir leurs capacités fonctionnelles (prévention, soin, lutte contre l'avancée en âge). Afin d'aider à la compréhension, l'auteur présente des schémas commentés, clairs et explicites. Il s'agit d'un ouvrage de référence pour les étudiants (STAPS, sciences, médecine) et les professionnels de santé (kinésithérapie, ergothérapie, podologie, etc.) mais également accessible à tous ceux, sportifs ou non, utilisateurs ponctuels ou réguliers de l'électrostimulation.