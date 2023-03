Ma liberté si je veux. Une approche iconoclaste pour gérer les addictions

"Il n'existe pas de méthode universelle pour sortir des addictions. Si elle existait, ça se saurait ! J'ai malmené mon corps, je l'ai privé et saturé de nourriture, je suis tombée dans le crack, j'ai survécu quatre ans dans les zones les plus dangereuses de Paris. Je m'en suis sortie ou peut-être que, tout simplement, je suis redevenue libre... Avec ce livre, je vous invite à suivre la voie la plus exigeante pour apprivoiser vos limites. Quel chemin suivre ? Quelles techniques adopter ? Qu'attendre de ses proches ? ... Le processus est complexe, mais l'histoire de mon combat, de mes doutes, de mes certitudes, celle des multiples rencontres d'addicts qui ont réussi ou échoué peuvent vous aider à trouver votre propre chemin. Peut-on apprendre à cohabiter sereinement avec ses pulsions addictives pour ne plus les subir ? La méthode peut paraître iconoclaste mais ce n'est qu'au fond de soi que l'on trouvera sa liberté". Ashley Taïeb