Secrets et rituels de la forêt amazonienne

Le premier ouvrage de naturopathie sur les plantes de la forêt Amazonienne, entre guide de remèdes et encyclopédie des légendes indigènes. Les plantes jouent un rôle fondamental au Brésil. En plus de leur usage thérapeutique, elles sont au coeur de nombreuses légendes et on leur attribue parfois même des vertus surnaturelles. Dans cet ouvrage passionnant, la naturopathe Rafaela Tillier partage ses connaissances de la médecine traditionnelle brésilienne et de la forêt Amazonienne. Elle présente vingt plantes trouvables en France et, pour chacune d'elles, leurs bienfaits nutritionnels, curatifs et cosmétiques - avec des recettes et des conseils d'utilisation -, mais aussi les légendes qu'y associent les indigènes. Rafaela Tillier accorde en effet dans son livre une place centrale aux peuples indigènes : elle raconte leur histoire, leur mythologie, mais aussi les usages qu'ils font des plantes de l'Amazonie dans une dernière partie intitulée " Les pouvoirs sacrés " : cures chamaniques, macérations, bains de protection... Désireuse d'alerter ses lecteurs sur la déforestation, elle invite à s'inspirer de la sagesse de ces peuples indigènes et à retourner à l'essentiel.