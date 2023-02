Un monde dans lequel les hommes cis peuvent aussi tomber enceints ? ! C'est l'univers qu'imagine Eri Sakai, dans "La Grossesse de M. Hiyama", un shôjo manga disponible en série télé sur Netflix, et qui questionne avec légèreté et pertinence sur la manière dont nos sociétés regardent la grossesse Cela fait environ dix ans que, suite à une évolution naturelle, tous les hommes fertiles peuvent tomber enceints. Et jusqu'à ce que ça lui arrive, Kentarô Hiyama n'avait jamais envisagé cette éventualité. Salaryman chargé d'un poste à responsabilité, coureur de jupons célibataire, il profitait de la vie sans réfléchir aux conséquences. Mais quand son médecin lui annonce qu'il est enceint d'environ dix semaines, il devra tout remettre en question. Réalisant alors à quel point la société est inégalitaire, il décide de porter l'enfant à terme et de créer sa place lui-même