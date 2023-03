Echoes Tome 9

Quand la douleur du passé est le seul chemin vers la vengeance... En enquêtant sur les derniers meurtres imputés à Trois-Yeux, Senri et Enan parviennent à découvrir l'identité de l'imposteur qui a réussi à s'associer avec le Rat... Après cette révélation-choc, ils n'ont plus qu'une idée en tête : retrouver leur ancien allié, qui s'est soudainement évaporé dans la nature ! De son côté, Kazuto a bien compris le message et décide de se confronter à celui qui a pris sa place pour connaître ses véritables intentions... La rencontre finira-t-elle en alliance ou en bain de sang ? Après le brillant et touchant Erased, voici Echoes, le nouveau bijou de Kei Sanbe ! Meurtres atroces, mystère et émotions fortes sont au rendez-vous de ce thriller mâtiné de fantastique. Comment résoudre une énigme du passé avec la rage pour seul guide ?