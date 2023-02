Le grand livre de la pyrogravure. Bases - Techniques - Projets pour débutants et confirmés

Si vous pouvez tracer une ligne, vous pouvez pyrograver. Ce livre vous donne toutes les bases, et bien plus encore, pour vous lancer rapidement et facilement dans la pratique de la pyrogravure. Ce guide, indispensable vous offre des explications détaillées et accessibles sur les différents types de pyrograveur, les différentes essences de bois, les supports alternatifs, les différentes techniques de préparations, de finition, etc. Sans même savoir dessiner, grâce à la méthode originale de l'autrice, vous pourrez réaliser facilement plus de 20 projets détaillés étape par étape. Une activité créative relaxante qui vous rapproche de la nature. - Toutes les techniques, toutes les astuces pour débuter ou se perfectionner. - Tous les aspects sont abordés : les différents types de pyrograveurs, les différentes pointes, les essences de bois, la sécurité, les finitions, etc. - 21 projets détaillés avec les gabarits téléchargeables.