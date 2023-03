La loi du succès en 16 brèves leçons

La masterclass originale sur l'accomplissement personnel Avant l'emblématique Réfléchissez et devenez riche, il y a eu La Loi du succès, une série de huit volumes dans laquelle Napoleon Hill présente l'ensemble de la philosophie de la Science du Succès. D'abord publié en 1928, ce système traitant du succès comprend 16 leçons sur l'accomplissement personnel, inspirées de recherches et d'entrevues réalisées auprès de plus de 500 icônes de diverses industries et de différents horizons. Cet ouvrage a été condensé pour plus de commodité en un volume compact dont le contenu a été sélectionné et organisé par les administrateurs de la Fondation Napoleon Hill. La Loi du succès décrit les étapes exactes qui permettent d'exploiter le pouvoir de la pensée afin de transformer ses rêves en réalité. C'est beaucoup plus qu'un guide ou une carte routière ; c'est une transformation totale du mode de vie grâce à des ressources concrètes pouvant être utilisées chaque jour. Si vous souhaitez vraiment devenir la meilleure version de vous-même dans votre domaine, vos relations, votre santé et vos finances, alors vous êtes prêt à suivre cette masterclass originale.