Au gré des heures

"Comme un gosse en quête d'aventure Je me suis promené sur les routes de mes rêves. Rêves obscurs, rêves de lumière Rêves tumultueux, rêves de tendresse Dans les méandres de leurs ambiguïtés Je me suis attardé. Entre leurs ombres, je me suis faufilé. Aux fantômes qui les hantent Je me suis adressé". - recueil de poèmes que l'auteur a souhaité publié peu de temps après le décès de son épouse - dont certains évoquent des souvenirs de Grèce, où il séjourne périodiquement depuis de nombreuses années (Egine) - d'autres évoquent le besoin de réalisation se soi et la quête de celui qui cherche sa voie et s'émerveille.