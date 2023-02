L'ongle. De la clinique au traitement, 3e édition

Une troisième édition de notre ouvrage pour célébrer le vingtième anniversaire de sa première parution ! Depuis lors, l'ongle a fait des adeptes et de plus en plus nombreux... Certains jeunes se sont littéralement épris de la pathologie unguéale, comme la première auteure de cet ouvrage. D'autres, osent enfin prélever, biopsier un ongle ou phénoliser un ongle incarné. C'est ce que tout dermatologue devrait savoir faire pour poser rapidement un diagnostic ou soulager son patient. Cette nouvelle édition a conservé sa mise en page fonctionnelle et d'accès facile pour le débutant. Elle a été largement renouvelée : de nouveaux chapitres sont apparus et une mise à jour extensive a été réalisée avec de nouvelles iconographies pour agrémenter ces différents chapitres. Des tableaux de synthèse sont toujours présents. Comme dans les éditions précédentes, l'approche chirurgicale ne doit plus être redoutée grâce à la description des techniques "pas à pas" . Comme nous l'avions conclu dans notre première préface, notre unique but est de "faciliter la démarche dans la voie de l'onychologie et transmettre notre enthousiasme pour cette annexe si longtemps dédaignée" . Nous sommes heureux de constater que la relève est assurée et que le flambeau brûle toujours. Cette nouvelle édition a bénéficié de nombreuses mises à jour dans le texte et de nouvelles illustrations et constituera, à l'instar de la première et de la deuxième édition, un guide précieux pour le praticien.