Domaines ruraux du nord de la Gaule. Archéologie du second âge du Fer

Les domaines ruraux du nord de la Gaule Une archéologie historique du second âge du Fer Au cours du second âge du Fer, le nord de la Gaule connaît de grands bouleversements. Des habitats se déploient sur l'ensemble des milieux naturels et topographiques et de nouvelles pratiques agropastorales accompagnent ce mouvement. Les populations gauloises développent de nouveaux outils métalliques pour travailler le sol (araires, houx, etc.), mais aussi pour récolter leurs productions, telles les faucilles ou la faux, véritable emblème de l'âge des métaux dont on a retrouvé, pour l'instant, une dizaine d'exemplaires. L'agriculture gauloise prospère tandis qu'émergent des noyaux d'habitat aux différences de statut manifestes. Un agencement qui n'est pas d'origine romaine et qui réinterroge notre perception du processus de romanisation de la Gaule. L'éclairage de ce pan d'histoire vient du travail commun d'archéologues, d'archéozoologues et de carpologues qui, grâce au cadre de l'archéologie préventive, ont réinterprété les vestiges anciennement connus, constitué un corpus étendu de nouveaux sites et déclenché des comparaisons régionales. Depuis, les questions fusent : cette main mise sur le milieu naturel serait-elle le début de la privatisation ? La diversification des activités et leur grande maîtrise technique aurait-elle accentué les clivages sociaux ? La synergie des économies serait-elle le facteur du développement urbain, autre fait historique d'importance de cette période ? Et enfin, alors que cette période apparaît florissante, pourquoi les populations de la fin du IIe siècle avant notre ère, ressentent-elles le besoin d'enclore leurs centres urbains ?