Trois amis vont à l'école. Au pays des quantités

Des albums de lecture pour construire les nombres et les quantités en maternelle ! L'enjeu de cet album est d'aborder la construction de la quantité TROIS. L'enfant s'appuiera sur sa connaissance des quantités UN et DEUX pour construire la quantité TROIS. Il va comprendre qu'en ajoutant UN à DEUX (quantités qu'il connait déjà), il obtient une nouvelle quantité qui s'appelle TROIS. Cet apprentissage s'appuie sur l'itération de l'unité : concept selon lequel tout nombre s'obtient en ajoutant UN au nombre précédent "TROIS, c'est DEUX auquel on ajoute UN" .