Habille les Romains. Avec plus de 180 autocollants

Un livre d'autocollants repositionnables pour habiller des personnages de la Rome antique. En habillant et en équipant d'accessoires divers les personnages, les enfants donneront vie aux illustrations évoquant la Rome antique dont un combat de gladiateurs au Colisée, un camp militaire débordant d'activité, un somptueux banquet chez un sénateur et des scènes de la vie quotidienne. Avec plus de 180 autocollants repositionnables.