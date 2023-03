Le Mont-Saint-Michel se dresse au milieu d'une baie ouverte sur la Manche envahie par les marées les plus puissantes d'Europe. Cette édition paraît à l'occasion du millénaire de l'église abbatiale romane. Le Mont-Saint-Michel se dresse au milieu d'une baie ouverte sur la Manche envahie par les marées les plus puissantes d'Europe. Ce joyau du Moyen Age, constitué d'un vaste ensemble monastique surplombant un village ceint de remparts, fut, tout comme Rome et Saint-Jacques-de-Compostelle, l'un des plus importants lieux de pèlerinage de l'Occident médiéval. Plus de mille ans après l'émergence de ce foyer spirituel, la vocation religieuse de l'abbaye demeure, malgré l'une des fréquentations touristiques des plus importantes. L'auteur convie à la découverte de l'histoire et de l'architecture du Mont-Saint-Michel dont plusieurs éléments viennent de connaître de grands chantiers de restauration (cloître, la Merveille...), mais aussi le village, les remparts, l'abbaye, Tombelaine... Cette édition paraît à l'occasion du millénaire de l'église abbatiale romane.