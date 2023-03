Mon journal Lun'astro

Maîtriser les pouvoirs de la Lune Avez-vous remarqué que vous avez plus confiance en vous quand a Lune est dans le Lion ? Quand elle est en Poissons, ne ressentez-vous pas mieux les choses ? En traversant les signes du zodiaque, la Lune met au jour différents aspects de notre vie, ce qui va vous permettre dès maintenant de maîtriser ses pouvoirs afin d'en savoir plus sur vous-même. Réalisé avec soin par la célèbre astrologue Monika Anna, cet ouvrage vous servira de guide dans ce beau voyage. En tenant votre propre journal, chaque nouvelle lune vous invitera à vous fixer des intentions puis, lors de la pleine lune, de réfléchir à la manière dont vous les avez réalisées. Superbement illustré par Sibylline Meynet, le Journal astro-Luna présente : Un aperçu des phases de la lune et de la façon dont elles vous touchent Un guide du zodiaque Comment créer un rituel lunaire personnalisé pour prendre soin de vous Comment tenir à jour vos objectifs au moment de la nouvelle et de la pleine lune dans chaque signe Comment la lune se déplace dans votre thème astral Ce journal vous invite à regarder au plus profond de vous-même pour vous aider à trouver votre pouvoir à la lumière de la Lune.