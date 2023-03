La cuisine populaire japonaise avec Genki

Suivez Genki, le noyer attachant dont le nom veut dire " vitalité ", et ses amis les condiments et découvrez l'authentique cuisine japonaise. Ce livre contient 100 recettes traditionnelles et populaires, simples et faciles à réaliser, très accessibles pour toutes les générations. Ramen, onigiri, tonkatsu, soupe miso... Concoctez chez vous les plats incontournables du quotidien des Japonais. Familiarisez-vous avec 13 condiments de ce livre, qui donnent le vrai goût japonais, comme le miso, le dashi ou le mirin, et réalisez une cuisine à la saveur umami ! Illustré au style sumi-e, technique de peinture à l'encre ancestrale, ce livre est aussi à déguster avec les yeux et vous plonge dans l'univers vivant et coloré de la véritable cuisine populaire japonaise. Bon voyage gustatif au Japon !