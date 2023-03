Pourquoi nous sommes las

"Si je peux vous donner un conseil : faites votre dépistage précoce, et cassez-vous d'ici bien vite". Imaginons, sous les conseils douteux de Kafka, Lynch et Tarkovsky, les frères Tsuge jetant de l'encre un peu partout, leurs mains se réveillant à peine d'un sommeil paralysant. Alors nous voyons apparaître l'univers de Michael Jordan : des pierres sont léchées, au goût sucré, des stations de métro mènent au boudoir lascif. Des questions demandent des réponses afin que notre examen physique puisse commencer, mais notre esprit, lui, est invité à fureter. Le discours se fera rare, sourdes menaces ou dialogues de sourds. Nous marcherons parfois sans croiser âme qui vive, et toutes nos rencontres ne seront pas des plus rassurantes. L'auteur allemand a terminé ce récit en trois chapitres - étrangement prémonitoires - juste avant la pandémie. Nous nous perdons d'abord dans une zone aussi interdite qu'étrange, faite de végétation luxuriante et d'invitantes grottes. Notre deuxième errance se situe en terrain vague, peuplé de quelques personnages inattendus. Et nous finissons dans des laboratoires médicaux qui demandent, en ne l'inspirant guère, notre confiance...