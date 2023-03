Petit livre de magie féline. Sortilèges et magie du quotidien pour les amoureux des chats

Et si vous approfondissiez le lien entre vos chats et vous en pratiquant la magie ensemble ? Rempli d'une grande variété de sorts, enchantements et recettes, ce merveilleux livre vous aide à améliorer votre quotidien avec vos félins. Qu'il s'agisse de trouver ou de nommer un nouveau chat, de travailler avec un familier ou encore d'harmoniser vos relations, Petit Livre de Magie Féline ravira tous les amoureux de chats et de magie ! Découvrez les chats à travers l'histoire, les mythes, le folklore, les divinités associées mais aussi des sorts pour le quotidien, pour leur santé ou encore pour leur dire au revoir lorsque l'une de leurs 9 vies s'achève. Vous pourrez également vous exercer à quelques DIY et techniques de divination les impliquant. Le plus ? Les interventions palpitantes de Magic Le Chat, le fabuleux et regretté chat familier de Deborah Blake. Biographie : Deborah Blake est une grande prêtresse wiccane. Elle dirige son propre coven, le cercle Blue Moon. Elle gère aussi The Artisans' Guild, un magasin coopératif, et travaille comme écrivaine, taromancienne et thérapeute énergétique. Elle est l'auteure du tarot Histoires de Sorcières et de l'oracle du même nom parus aux Editions Arcana Sacra ainsi que des ouvrages Etre sorcière et Une année de Magie publiés aux Editions Danaé. .