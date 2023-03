Manuel d'astrologie karmique. Comment lire sa carte du ciel pour révéler ses potentiels

L'astrologie de l'âme à portée de tous ! L'astrologie est un merveilleux outil de connaissance de soi qui ne se limite pas à prédire l'avenir. Notre thème natal est comme un ADN astral dans lequel figure qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire sur terre. La lecture karmique du thème natal, feuille de route de notre incarnation, nous aide à découvrir notre chemin de vie ainsi que les acquis de nos précédentes vies. Au travers de cet ouvrage, vous découvrirez : Ce qu'est un thème astral ; Ce que signifient votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant ; Ce que sont les maisons astrologiques ; Ce que symbolisent les planètes astrologiques et quelles sont leurs influences sur votre personnalité ; Comment lire vos vies antérieures et votre objectif d'incarnation ; Comment interpréter votre thème natal... Ainsi, vous apprendrez à mieux vous connaître et à mieux comprendre les autres. Mais avant tout, vous découvrirez que votre destin n'est pas dû au hasard, et que vous êtes à la place que vous vous êtes programmée à votre naissance.