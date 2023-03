Le premier recueil de poésie d'Arthur Teboul, auteur et chanteur du groupe Feu ! Chatterton. Comme chanteur, Arthur Teboul incarne un esprit rock et romantique, entre pop anglo-saxonne (Radiohead) et chanson française (Brassens, Ferré, Gainsbourg, Bashung), entre ambiance feutrée d'un jazz club et néons perçants d'une scène underground ; poétique et inspiré, il est une de ces nouvelles voix talentueuses qui parlent à la jeunesse et, brouillant les frontières habituelles entre les genres, redéfinissent de manière originale et séduisante la chanson française. Auteur des paroles du groupe (des paroles au caractère quasiment visionnaire, qui marquent par leur capacité à saisir l'air du temps), Arthur Teboul confesse qu'il est venu à la musique par la littérature. Il plaide pour une existence où la poésie aurait une plus grande part. Et à l'entendre parler de ses lectures, on devine facilement qu'il porte en lui la dimension d'un écrivain. De fait, entre les phases d'écriture des chansons de ses albums, il a pris l'habitude de composer ce qu'il appelle des poèmes-minutes, lors de séances de " déversement " ou d'écriture automatique. Entre le poème en prose et le récit onirique, ce sont de petits récits dont les idées et les émotions seraient les héros, des historiettes dramatiquement construites, riches en inventions syntaxiques, pleines de mystère, de vivacité, de drôlerie, de beauté. Ils composent ce recueil, Le Déversoir.