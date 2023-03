L'assiette anti-endométriose

L'endométriose se caractérise par le développement anormal, en dehors de l'utérus, d'endomètre qui, au lieu d'être éliminé lors des règles, va créer des lésions au niveau de l'appareil génital - telles que des kystes ovariens - et parfois en dehors - système digestif, reins, et même poumons. Elle se manifeste par des symptômes très variables, et surtout par des douleurs intenses pouvant être réellement handicapantes. Il a fallu deux ans de consultations médicales pour diagnostiquer l'endométriose de Géraldine Olivo. Forte de son expérience avec la maladie et de ses connaissances en alimentation, elle a su adapter le contenu de son assiette pour soulager ses maux. Dites adieu aux ingrédients inflammatoires - viandes rouges, sucre, gluten, lactose... - qui favorisent les crises, et remplacez-les par des aliments riches en antioxydants - fruits et légumes multicolores, oléagineux, petits poissons gras, épices... -, des céréales, des oeufs de qualité et des viandes maigres. L'auteure nous propose ainsi 50 recettes gourmandes et rapides à partager en famille ou entre ami·e·s. Géraldine Olivo est auteure et créatrice culinaire spécialisée dans la cuisine sans lait ni gluten. Elle a publié une douzaine de livres aux éditions Alternatives dont Le guide de substitution au gluten, Zéro sucre et Cuisine saine pour petits budgets. Préface et relecture scientifique par Delphine Le Brun, diététicienne spécialisée dans l'alimentationanti-endométriose.