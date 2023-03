Délinquance à l'adolescence. Comprendre, évaluer, intervenir

Ce livre sur la délinquance à l'adolescence est le premier ouvrage en français qui traite des bonnes pratiques d'évaluation et d'intervention auprès des adolescents auteurs d'infractions. Il aborde le contexte historique et sociolégal dans lequel les pratiques en délinquance des personnes mineures se sont développées, la question de l'évaluation et des meilleures pratiques en évaluation du risque et des besoins et il explore les principales approches d'intervention qui ont fait leurs preuves.