Lacs italiens et Milan

Le guide idéal pour voir l'essentiel et vivre le meilleur - Prêt(e) pour un séjour romantique au pied des Alpes ? Du Duomo de Milan aux îles Borromées, de Bellagio à la Piazza Vecchia de Bergame, de Brescia aux plages du lac de Garde, ne manquez aucune pépite de la région. - Plongez dans les incontournables et nos pages itinéraires pour organiser votre séjour. - Vous êtes plutôt mordu de sports nautiques ou accro au shopping ? Amateur d'architecture Renaissance ou de design ? Vous voulez savoir où faire la fête à Milan ? Vous voyagez en famille ou en amoureux ? Pour une personnalisation totale de votre séjour, cap sur nos pages "En voilà des idées ! ". - Et entre les visites ? Piochez dans nos carnets d'adresses pour goûter au véritable osso bucco, siroter un Negroni Sbagliato, assouvir vos envies de panetonne et de glace stracciatella et savoir que rapporter de Milan... - Envie de sortir des sentiers battus ? Retrouvez les figures locales de nos "Rendez-vous avec. . ". (créatrice de mode, affineur de fromages, brasseur, chef-cuisinier) et testez leurs adresses coups de coeur.