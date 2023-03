Si tu te poses des questions sur les sentiments, l'amour et la sexualité et que tu ne sais pas où chercher des réponses, alors ce livre est fait pour toi ! Qu'est-ce que le consentement ? Quels sont les différents moyens de contraception ? Faire l'amour, ça veut dire quoi ? L'identité de genre et l'orientation sexuelle, qu'est-ce que c'est ? Ce livre te parle aussi de sentiments : comment dire à une personne qu'elle te plaît ? Comment savoir si tes sentiments sont partagés ? Tu y trouveras aussi des tests, des témoignages et des conseils pour bien connaître ton corps qui change. L'amour, la sexualité, on s'en parle te dit sans tabou tout ce que tu veux savoir sur ton corps et la puberté !