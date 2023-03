Au coeur de l'alignement. Augmenter son taux vibratoire pour trouver sa mission de vie et déployer son âme

Un alignement, aussi bien intérieur qu'extérieur " Ce livre aussi pratique qu'accessible vous propose une méthode nouvelle qui modélise un processus d'alignement à plusieurs niveaux, intérieur aussi bien qu'extérieur, afin de trouver le sens de votre vie, votre chemin propre. Le questionnement, les exercices que je propose, les rituels à installer dans votre semaine, si vous les suivez, vont considérablement changer votre vision de la vie et vous permettre d'améliorer votre taux vibratoire. Afin de rendre cet ouvrage plus vivant, j'ai souhaité partager les expériences des personnes qui sont venues me consulter. Je vous proposerai de répondre aux mêmes questions et de pratiquer les exercices décrits au fil de l'ouvrage pour suivre la méthode. Vous connaîtrez vos valeurs fortes, mais aussi pourquoi vous vous sentez fragile et manquez de confiance. Grâce à la numérologie, que j'ai adaptée à cette méthode, vous découvrirez également de manière très simple quelle est votre mission de vie, à quoi elle correspond et ce à côté de quoi vous ne devez pas passer pour être cohérent avec votre âme. Vous apprendrez à tirer parti de votre taux énergétique. Ce n'est pas de la magie blanche, bien que cela y ressemble tant les résultats sont incroyables, mais c'est la fameuse loi de l'attraction : si elle est utilisée au juste niveau vibratoire et nourrie d'intentions, de pensées et d'émotions alignées dans la bonne direction, elle accomplit des miracles. Etre entravé, manquer d'estime de soi, avoir peur ne sont pas votre chemin. Votre chemin, c'est d'aller vers la lumière, vers votre vraie nature, qui est la joie du coeur. C'est ce processus d'alignement, pas à pas, très naturel et simple, que je vous propose de découvrir dans ce livre. "