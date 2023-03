Comment devenir un être spirituel authentique. Les clés pratiques d'ouverture et d'éveil

Un livre philosophique sur le sens de la vie et la pratique d'une spiritualité laïque au quotidien. Nous sommes venus sur Terre pour accomplir une mission spirituelle qui nous est propre. Cette mission nous offre la possibilité d'assimiler certaines leçons non comprises à ce jour, de faire le choix du bien, de découvrir l'Amour avec un grand A, mais aussi, pour ceux qui sont venus des plans supérieurs de l'astral, de montrer le chemin qui mène vers les plans de lumière. Dans cet ouvrage éclairant, vous découvrirez la mission qui est la vôtre, comment vous axer sur l'essentiel afin de réaliser le véritable but de votre venue sur Terre et évoluer plus rapidement. Au fil des pages, Serge Boutboul nous transmet nombre de connaissances essentielles pour éveiller nos facultés subtiles, et nous permettre de déployer notre mission de vie vers des niveaux insoupçonnés, le véritable but étant de nous apporter l'épanouissement et la paix intérieure. L'auteur nous enseigne, entre autres, les moyens d'acquérir une bonne construction intérieure ; et par là même, réaliser un travail sur soi pour dépasser les blocages qui encombrent notre chemin. En travaillant sur nos points faibles, notre regard deviendra plus vrai et nos actions plus justes. Nos perceptions et nos ressentis s'en trouveront déployés. De plus, en intégrant cette dimension spirituelle dans notre vie, celle-ci se placera sous le signe de l'abondance. En avançant vers ce chemin de lumière, nous percevrons de plus en plus clairement ce que nous transmettent les guides spirituels, nous recevrons les clés d'ouverture et d'éveil nécessaires pour nous-même, mais aussi pour aider, guider et accompagner les personnes qui nous sont confiées. Enfin, nous apprendrons comment nous préparer et accompagner les nôtres au passage définitif vers les plans de lumière.