Petit chat s'amuse

Un livre-objet très attractif et adapté aux petites mains des bébés. Un livre tout carton découpé en paysages, à déployer au fil de la lecture de l'histoire. Une histoire simple et entraînante que l'on prend plaisir à lire à son bébé, avec des petits animaux rigolos et attachants. Avec les illustrations tendres et poétiques d'Emiri Hayashi qui fourmillent de détails. L'histoire : Petit chat joue dans l'herbe avec les papillons. Sur les toits, avec ses frères et soeurs, c'est le roi des acrobates ! Petit chat gambade dans le jardin avec les chiens. C'est l'heure de rentrer à la maison. A demain les copains ! Un livre d'éveil pour les bébés dès 6 mois.