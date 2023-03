Suzanne Griotte et le parc aux limaces

La vieille Suzanne Griotte déteste tout le monde, surtout les enfants. Aussi, quand le Diable lui propose de gagner la confiance d'Adèle Nectar, la plus adorable gamine du quartier, afin de lui prendre son âme, Suzanne se frotte les mains. Pour accomplir sa terrible mission, la voilà redevenue une fillette ! Et cette Adèle qui a pour seules amies une poignée de limaces apprivoisées devrait être facile à berner, non ?