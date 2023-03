Amazing Fantasy 1000

Voilà plus de soixante ans que Peter Parker et son alter ego Spider-Man ont fait leur première apparition dans les pages d'Amazing Fantasy 15. Pour fêter cet évènement, les plus grands scénaristes et dessinateurs Marvel célèbrent le plus connu des super-héros dans un album hors-normes ! Au scénario des aventures inédites recueillies dans cet ouvrage exceptionnel : Dan Slott (qu'on ne présente plus aux fans de Spider-Man puisqu'il a scénarisé la période Superior Spider-Man) et Jonathan Hickman (qui a bouleversé le monde mutant dans House of X / Powers of X). Côté dessin, Marco Checchetto (Daredevil), Steve McNiven (Civil War) et d'autres sortent le grand jeu !