Spider-Man 2099. Exode

Dans l'univers futuriste de 2099, un Céleste s'écrase à proximité de la ville de Nueva York et attire alors l'attention de beaucoup (trop) de monde. Notamment celle de la maléfique Cabale ou encore du mystérieux Soldat de l'Hiver 13. Mais quel rôle joue Spider-Man dans tout ça ? Avec l'apparition de nouveaux personnages passés à la moulinette 2099 ! 30 ans après son lancement, l'univers 2099 (qui réinventait les plus grands héros Marvel dans un futur pas si lointain) est toujours aussi populaire. Pour fêter cet anniversaire, cette nouvelle saga complète met à l'honneur Miguel O'Hara, le Spider-Man de l'an 2099, et dévoile de nouveaux héros. Assisterons-nous à la naissance d'une nouvelle équipe d'Avengers ?