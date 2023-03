Fantastic Four Tome 10 : Reckoning War (1/2)

Il y a très, très longtemps, avant même la naissance des empires Krees ou Skrulls, avant Galactus, avant Asgard... la Première Guerre a fait trembler la réalité. Aujourd'hui, ce conflit menace de se raviver et les Quatre Fantastiques sont les seuls remparts protégeant le multivers de l'annihilation totale ! Quant au Gardien, il est temps pour lui d'être jugé ! Cela faisait quinze ans que Dan Slott, le prolifique auteur de She-Hulk, Superior Spider-Man et Avengers Academy, avait cette saga en tête. Et voilà qu'il dévoile enfin ce qu'est cette Guerre du Jugement qui a si souvent été évoquée dans les comics qu'il a scénarisés. C'est une saga si gigantesque qu'il faudra deux albums pour la publier !