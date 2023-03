Thérèse de Lisieux et sa mission de formatrice

Paru une première fois en 1968 sous le titre Thérèse de Lisieux et sa mission pastorale, l'ouvrage de Jean Lafrance est un maître livre. L'auteur, célèbre pour ses publications sur la prière et la vie spirituelle à l'école du Carmel, vise plus particulièrement ici l'attitude de Thérèse dans ses relations avec ses novices. Il décrit l'effort pédagogique d'une maîtresse des novices qui se met à l'écoute de ses soeurs plus jeunes, pour les aider à découvrir les appels du Seigneur dans leur vie, en étant simplement le signe de Dieu qui appelle. Mais au-delà, la fonction de Thérèse au noviciat déborde de beaucoup la mission de consolation et d'aide spirituelle, pour atteindre aussi le niveau des relations interpersonnelles. Un livre accessible pour tous ceux et celles qui souhaitent, sous la conduite de la Petite Thérèse, discerner leur chemin.