Débutez le japonais en 5 minutes par jour

Cet ouvrage simple, complet et amusant vous permettra d'atteindre votre objectif en seulement 5 minutes apr jour ! Vous y trouverez des dialogues illustrant des situations courantes et quotidiennes, tout le vocabulaire indispensable pour comprendre et s'exprimer correctement, des points de grammaire essentiels, des activités simples pour vérifier ses acquis et des informations culturelles.