Philippe Cognée - La peinture d'après. Catalogue exposition Musée Bourdelle 2023

Acteur majeur de la peinture figurative, de renommée internationale, Philippe Cognée (né en 1957) oeuvre depuis les années 1980 à des toiles reconnaissables entre toutes qui, réalisées à l'encaustique puis retravaillées au fer à repasser, engendrent des visions floues, comme tremblées. Principalement structurés autour de l'ensemble du Catalogue de Bâle (2003-2013) composée de 1100 oeuvres, l'exposition et le catalogue abordent les thématiques de repeinture et de prolifération chères à l'artiste nantais. La part belle est également faite aux productions plus anciennes de Philippe Cognée ainsi qu'à une quinzaine d'oeuvres végétales inédites qui entrent en dialogue avec les sculptures d'Antoine Bourdelle. L'entretien inédit de Philippe Cognée par Laurence Bertrand-Dorléac et les textes de Colin Lemoine et de Pierre Bergounioux nourrissent le propos et permettent au lecteur d'appréhender l'oeuvre et sa genèse.