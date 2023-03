108 questions-réponses pour tout savoir sur l'alimentation de mon enfant de 0 à 2 ans

L'alimentation de bébé est l'un des sujets cruciaux qui accompagne sa naissance : quel est son poids ? Va-t-il être allaité ou nourri au lait infantile ? Puis, dans les mois qui suivent, comment gérer la diversification ? On le voit, le sujet ne se limite pas au poids de départ de bébé ; elles sont multiples et évolutives dans le temps, ce qui rend la question complexe et sensible. Julie Carillon, Docteur en Nutrition, créatrice et gérante d'Hamstouille, aborde toutes les questions relatives à l'alimentation de l'enfant, de sa naissance à l'âge de 2 ans : l'allaitement, les méthodes de diversification, l'installation et le choix des accessoires, les quantités, la question des allergies, du transit, du RGO... Retrouvez 108 questions classées en 3 grands thèmes de manière chronologique : - L'alimentation pendant la grossesse - L'apport lacté du nourrisson - La diversification alimentaire Des réponses déculpabilisantes, précises et adaptables à chaque enfant pour le guider sur le chemin d'une alimentation variée et adaptée à ses besoins.