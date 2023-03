Les Roses d'acier. Chronique d'un collectif de travailleuses du sexe chinoises à Paris

En 2019, trois prostituées chinoises sont assassinées. Isolées, les travailleuses du sexe de Belleville s'organisent pour se prémunir contre ces agressions grâce à une association d'entraide autogérée : les Roses d'acier. Rémi Yang parvient à intégrer leur cercle fermé et suit leur quotidien pendant près de deux ans. Il fait tomber les clichés et nous invite à porter un nouveau regard sur ces femmes marginalisées. Roses d'acier est la chronique de cet élan de solidarité et d'amitié.