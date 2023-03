"La famille Dancer est une bobine dont le fil est fait d'innombrables mensonges". Ce sont trois agents du renseignement américain qui ont traversé le XXe siècle. John Dancer fut le premier espion américain qui vécut de façon intime la révolution bolchevique. Son fils Allen, après une guerre héroïque, devint un des piliers de la CIA. Et puis il y eut Jessie, le petit-fils révolté. Trois générations d'espions, en secret, ont tiré les ficelles de la guerre froide. De la Révolution russe au Vietnam, en passant par la baie des cochons, leurs manigances ont ébranlé le monde, attisé les tensions, orienté les politiques américaine et soviétique. Pour cela, ils disposaient d'un atout maître, qu'ils appelaient entre eux "Le magicien" . Pour le protéger, ils étaient prêts à tout... "Une perle extrêmement rare, un écrivain-né, sachant faire parler ses personnages, lucide et humain". Howard Fast Dan Sherman a publié aux Etats-Unis une dizaine de romans d'espionnage. Une Dynastie d'espions a rencontré un large succès international et mérite sa place au panthéon des grands romans de la guerre froide.