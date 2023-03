Les Tortues ninja - TMNT Tome 19 : New York Ville en guerre. Seconde partie

Une guerre épique pour le final des Tortues Ninja ! L'aboutissement fracassant de près d'une décennie de récits, alors que les Tortues Ninja et leur sensei vivent leurs plus sombres heures contre une multitude d'ennemis. Karai, Bishop, Old Hob et les Mutanimaux, Tête d'acier, Leatherhead, le Panthéon et Hun sont tous rassemblés dans ce dernier tome. " La série TMNT est toujours à son apogée quand ses sous-intrigues se rassemblent en un seul récit. C'est exactement ce qui se passe ici, et on en recommande chaudement la lecture. " Big Comic Page " Comme d'habitude, tout, du dessin à l'encrage en passant par le texte, est spectaculaire. " Comic Watch