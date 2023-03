Pirates et corsaires. Les aventuriers de la mer

Deux auteurs phares de l'édition jeunesse bretonne s'associent pour proposer un recueil de contes mettant en lumière de belles et drôles aventures flibustières. Sous la forme d'un beau-livre grand format, tout illustré couleur, les jeunes lecteurs à partir de 5-6 ans pourront apprécier 12 contes humoristiques créées par Yann Tatibouët, où piratesses et corsaires sont mis à rude épreuve. Une deuxième partie présente 9 portraits de pirates légendaires, de Bretagne ou d'ailleurs : Duguay-Trouin, Barbe-Noire, Jack Sparrow, Jeanne de Belleville, Ching Shih, Surcouf, Anne Dieu-le-veut, Anne Bonny et Mary Read. Enfin, l'illustrateur Christophe Boncens suggère quelques idées d'objets liés au monde des pirates à faire soi-même, avec des objets de récupération de la vie courante : chapeau pirate, tirelire coffre au trésor, carte pop-up, sabre⦠Tout le nécessaire pour se mettre dans la peau d'un. e redoutable brigand. e des mers !